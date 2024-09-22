مدير العناية الطبية اللبناني: مصر وقفت بجانب بيروت بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ثمَّن مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة ال لبنان ية الدكتور جوزيف الحلو، اليوم /الأحد/ دور مصر وجهودها المبذولة لتقديم جميع المساعدات ووقوفها المستمر بجانب بيروت، خاصة بعد قصف الاحتلال ال إسرائيل ي الذي طال مؤخرا أنحاء متفرقة من البلاد.

وأعرب المسؤول اللبناني - في مقابلة خاصة مع قناة الإخبارية - عن شكره وعرفانه لقيادات وحكومات وشعوب الدول الشقيقة، ومصر التي بادرت بتقديم المساعدة للشعب اللبناني بعد الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مؤخرا أجزاء متفرقة من البلاد. واستنكر بشدة الهجمات العدوانية على بيروت، واصفا إياها بأنها ترتقي لـ"جرائم حرب"؛ جراء سقوط عدد كبير من المدنيين في هذه الهجمات العدوانية على البلاد.

وأشاد المسؤول اللبناني بجهود جميع العاملين في القطاع الصحي لإسعاف وإنقاذ الجرحى والمصابين في هذا العدوان فور وصولهم إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الصحية بشكل كامل رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، نافيا في الوقت نفسه صحة جميع الشائعات التي تفيد بوجود أزمات في القطاع الصحي في البلاد. وأكد أن جميع المستشفيات في بيروت على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي ظرف طارئ يواجه البلاد، بموجب خطة الطوارئ المعمول بها منذ عام 2023، مشيرا إلى أنه تم إجراء 2300 عملية جراحية حتى الآن للمصابين في هذا العدوان.

لبنان مصر إسرائيل قصف أزمة صحيّة

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