مديرية الصحة تعلن عن وظائف للأطباء بمستشفيات الإسكندرية

الكشف على 2184 مريضًا في قافلة طبية بقرية اليمن غربي الإسكندرية محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل فرنسا تعزيز التعاون في مجالي السياحة والثقافة وشملت التخصصات المطلوبة العناية المركزة والطوارئ والمبتسرين وعناية مركزة أطفال وتخدير أطفال وانف وأذن وجراحة قلب وصدر وجراحة تجميل وحروق وجراحة مخ ومسالك بولية طبيب أشعة.وأشارت إلى أن التقديم بدأ من أمس، الأربعاء 1 نوفمبر، وحتى 18 من نفس الشهر.

YOUM7: افتتاح العيادات الخارجية بمستشفى نجع حمادى تجريبيا لاستقبال المرضى اليومأعلنت مديرية الصحة بقنا عن الافتتاح التجريبى للعيادات الخارجية بمستشفى نجع حمادى العام.

ELBALADOFFICIAL: ضمن حياة كريمة.. قافلة طبية بالعامرية غربي الإسكندرية تقدم خدماتها لـ1283 مريضانظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية العراق وعلى مدار يومين بالوحده الصحيه لقريه العراق بمنطقه العامريه، غربي الاسكندرية والتي تبعد ١٥ كم عن اقرب مستشفي عام

ELBALADOFFICIAL: ندوة توعوية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب جامعات الإسكندريةنظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ، بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية.

YOUM7: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية طهنا الجبل فى المنيا ضمن 'حياة كريمة'تواصل مديرية الصحة، اليوم الخميس، تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية طهنا الجبل بمركز المنيا.

YOUM7: صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية بقرية طهنا الجبل ضمن حياة كريمةتنظم مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية طهنا الجبل بمركز المنيا.

ALBAWABANEWS: ننشر أماكن تطعيم الإنفلونزا الموسمية في البحيرةأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور الدكتور هاني جميعة، وكيل الوزارة، عن توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية الرباعي للمواطنين، بمراكز تطعيم الحجاج والمعتمرين بجميع مراكز المحافظة.

