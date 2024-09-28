مدير فني فراعنة كرة اليد يحضر حفل افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 'سوبر جلوب'

المدير الفنى لمنتخب فراعنة كرة اليد على حضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب" التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.ومن المنتظر أن يشهد حفل ال افتتاح مفاجآت مبهرة بحضور عدد من الشخصيات الكبرى، وأبرزها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب وال رياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى ل كرة اليد ومجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين.
كما تشهد البطولة حضورا جماهيريا عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق. وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية التى شارك فى سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصرى نجم الأهلى فى مدينة العلمين أغسطس الماضى ،عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة، وجاءت نتيجة القرعة كالتالى..المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسبانىيلتقى الأهلى مع برشلونة غدا الأحد فى ثان مواجهاته بعدما واجه سيدنى الاسترالى فى بداية مشواره ، على أن يلتقى الزمالك مع فيزبريم المجرى .
كأس العالم للأندية كرة اليد مصر افتتاح مفاجآت
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
يحيى الدرع وجها لوجه أمام الزمالك فى السوبر جلوب بالعاصمة الإدارية الأحدتشهد بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 'سوبر جلوب'، التى تستضيفها مصر بدءا من 27 سبتمبر، مواجهة بين يحيى الدرع المحترف فى صفوف فيزبريم المجرى أمام فريقه السابق الزمالك.
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »