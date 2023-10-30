مديرية العمل بالدقهلية تعلن عن حاجتها لشغل وظائف جديدة

كشفت مديرية العمل في محافظة الدقهلية، عن حاجتها لموظفين بمدينة المنصورة، ضمن النشرة القومية للتوظيف، التي تصدر في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات الوزارة بالمحافظات، التي تستقبل طلبات راغبي العمل، وترشحهم لهذه الوظائف المُعلن عنها.

تستعرض «الوطن» لقرائها والراغبين في الالتحاق، الوظائف العمل المعلن عنها، والتخصصات المطلوبة، والراتب ومكان الوظيفة، كالتالي:وعلى الراغب في العمل بالوظائف والتقدم لها، في حال انطباق الشروط عليه، يتوجه إلى جمعية رسالة في محافظة الدقهلية، وعمل مقابلة شخصية، أو الاتصال بالأرقام لتلقي الاستفسارات.إعدام 1.1 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في طلخا بالدقهلية

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