مديرو الإدارات التعليمية بأسوان ينفذون جولات ميدانية لمتابعة المدارس

02:53 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023نفذ مديرو الإدارات التعلمية بأسوان، جولات تفقدية داخل عدد من المدارس، لمتابعة الأوضاع الميدانية، وسير العملية التعليمية، وأوضاع الطلاب.

وتوجه «حسين» لزيارة روضة ومدرسة الشهيد عبدالهادي الابتدائية، ومدرسة الحباري الإعدادية الحديثة، وناقش مع طلاب الصف الثاني الإعدادي مضمون الكتب التي يقرؤونها والفصول الدراسية ومعامل الكمبيوتر، للتأكد من استقرار العمل والنظافة العامة، مشددا على أهمية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، وقدم الشكر والتقدير لإدارات هذه المدارس على تحقيق الانضباط واستقرار العملية التعليمية.

وفي مدرسة أم شلباية الابتدائية، عقد عبد السلام عبداللطيف، وكيل الإدارة، زيارة ميدانية، ورافقه رئيسي قسمي التعليم الابتدائي والتخطيط، وتفقدا الحجرات الدراسية ومتابعة العملية التعليمية، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي الجديدة، وتفعيل حصص المشاهدة، وقدموا الشكر والتقدير لإدارات هذه المدارس ولجميع العاملين بها، وقرروا تكريم مديري المدارس بعد ظهورها بصورة منضبطة ومشرفة.التعليمية، زار سيد برجاس، مدير الإدارة، مدرسة الامبركاب الابتدائية المستضافة بمدرسة دهميت الإعدادية. headtopics.com

ورافق «برجاس»، هشام علي، رئيس قسم التعليم الإعدادي، وتابعا سير العملية التعليمية، واستقرار الدراسة بعد التحول من المدارس الابتدائية إلى الإعدادية. وتفقدا الفصول الدراسية، للتأكد من تنفيذ البرامج التعليمية بشكل صحيح، وتحققا من مستوى الانضباط في المدرسة، وتطبيق اللائحة المدرسية.

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