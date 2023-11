مدير الإرشاد الزراعي بكفر الشيخ: 1000 فدان وينتهي موسم حصاد الأرز

وذكر «سليم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ أراضي كفر الشيخ تتهيأ حالياً لبدء زراعة المحاصيل الشتوية والمتمثلة في «البنجر، والفول البلدي، والقمح، والبرسيم»، لافتاً أنّ محصول البنجر يُعد محصولاً استراتيجياً هاماً تتميزوأشار «سليم»، إلى أنّه قد جرى خلال الفترة الماضية تنظيم الندوات الإرشادية عن العمليات الزراعية في محصول القمح، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

