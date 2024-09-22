مدرب الزمالك: سفر إلى السعودية قبل مباراة الأهلي بثلاثة أيام

المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قرر السفر إلى السعودية قبل المباراة بثلاثة أيام من أجل منح لاعبيه الراحة الكافية، والدخول فى أجواء اللقاء قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلى.والزمالك المقرر له 27 سبتمبر الجاري أول ظهور لصفقات القلعة البيضاء الجديدة التي تعاقد معها النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية،من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وتعاقد نادى الزمالك مع 5 لاعبين في الميركاتو الصيفى هم، الفلسطيني عمر فرج،المغربى محمود بن تايج،البولندى كونراد ميشالاك،السنغالى سيدى ندياى،ومحمد حمدى، من أجل تقديم الإضاف للفريق الأبيض في الموسم الجديد. ومن المقرر أن يعتمد جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الصفقات الجديدة،في السوبر الأفريقي أمام الأهلى،لتقوية صفوف الفريق،لتشهد المباراة أول ظهور للاعبين الجدد.ينقلنا للأجواء الباردة.. اليوم بداية فصل الخريف ويستمر 89 يوما و20 ساعةرامى ربيعة: تعودت من صغرى على أن كل مباراة للأهلى تعد بطولة ولم أسمع للانتقاداتالأهلى يحتفل بتتويجه بدرع الدورى رقم 44 فى تاريخه

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