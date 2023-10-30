مدرب الأهلي السابق يكشف الطريقة المثالية لمواجهة صن داونز في الإياب

ويواجه النادي الأهلي نظيره صن داونز، يوم الأربعاء المقبل، في الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي في الدوري الإفريقي، حيث كان قد خسر الفريق الأحمر في مباراة الذهاب بهدف دون رد.وقال يوسف في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90: صن داونز سوف يلعب بطريقته الطبيعية خلال مباراة الاياب، وسوف يلعب على تسجيل هدف في شباك الأهلي لتعقيد اللقاء.

وأضاف مدرب الأهلي السابق: أعتقد أن عودة إمام عاشور ستكون مفيدة للفريق وأيضا مع تواجد كهربا والشحات في التشكيل الأساسي سيكون الأمر مختلف.عاجل.. وزير الخارجية يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان النفاذ المستدام للمساعدات لغزةلكسر شوكة صن داونز.. أول قرارات الأهلي لحسم الصعود إلى نهائي الدوري الإفريقي

أمير عبد الحميد: كولر احترم صن داونز أكثر من اللازم.. والأهلي مستواه سيءقال أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن مارسيل كولر مدرب الأهلي، كان حذر أمام صن داونز، واحترمه أكثر من اللازم، و اقرأ أكثر ⮕

أمير عبد الحميد: كولر احترم صن داونز أكثر من اللازم.. والأهلي مستواه سيءقال أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن مارسيل كولر مدرب الأهلي، كان حذر أمام صن داونز، واحترمه أكثر من اللازم، وهو ما أظهر الأحمر بالمستوى السيء. اقرأ أكثر ⮕

مدافع الزمالك السابق: صن داونز أقوى من الأهلييرى أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق، أن صن داونز أقوى كثيرا من الأهلي خلال الفترة الحالية. اقرأ أكثر ⮕

وليد صلاح: صن داونز مختلف عن فرق الدورى وإيقاف الهجمات بـ'فاولات تكتيكية'أكد وليد صلاح الدي، نجم الأهلى السابق، أن مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي مختلف عن مواجهات الدورى، ولابد من وجود وعى تكتيكى يفسد هجمات صن داونز. اقرأ أكثر ⮕

سنفوز عليك في القاهرة.. مدرب صن داونز يوجه رسالة قاسية إلى كولرسنفوز عليك في القاهرة مدرب صن داونز يوجه رسالة قاسية إلى كولر | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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