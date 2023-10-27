مدرب إنبي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك وحققنا فوزاً مستحقا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعرب تامر مصطفي المدير الفني لفريق إنبي عن سعادته الكبيرة للفوز الغالي الذي حققه فريقه الليلة على حساب الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما الليلة على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري .وقال مصطفي إن فريقه لعب مباراة قوية واستحق الفوز ونجح الجهاز الفني في توظيف اللاعبين خلال أحداث اللقاء وسيطر الفريق البترولي على مجريات اللقاء .

ووجه مصطفي الشكر للاعبيه على الأداء والروح العالية أمام الزمالك مؤكداً أن إنبي لعب للفوز وحقق هدفه من اللقاء.تقدم الفريق البترولي بالهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق زياد كمال، وجاء هدف الزمالك عن طريق زيزو فى الدقيقىة 30، من ضربة جزاء، ليعادل النتيجة لفريقه.الفوز رفع رصيد إنبي للنقطة السابعة في المركز السادس فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 في المركز الرابع.

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