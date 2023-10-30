مدرب لايبزج يعلن غياب أولمو عن الفريق حتى نهاية العام

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ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة فولفسبورج غدا الثلاثاء ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا التي فاز بها العامين الأخيرين. وكان لايبزج قد أعلن أمس الأحد أن الإسباني الدولي أولمو سيغيب"لعدة أسابيع"، لكن روزه قال في تصريحاته للصحفيين اليوم الاثنين إن اللاعب لن يعود قبل الأجازة الشتوية المقبلة.

وقال روزه بشأن الجولة الأخيرة من البوندسليجا في العام الجاري، التي تقام مبارياتها يومي 19 و20 ديسمبر :"علينا الآن أن نواصل اللعب بدونه حتى قبل وقت قصير من الكريسماس."وتعرض أولمو لخلع في الكتف خلال المباراة التي انتهت بالفوز على كولون 6 / صفر أمس الأول السبت ضمن منافسات الدوري الألماني. headtopics.com

وشارك أولمو في الدقيقة 63 من المباراة لكنه اضطر للخروج بعدها بسبع دقائق فقط إثر تدخل قوي من لوكا كيليان لاعب كولون.

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