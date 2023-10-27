مدرب إنبي: تمسكنا بمبادئنا كان سر الفوز على الزمالك

وانتصر إنبي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري.

وقال تامر مصطفى في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:"الزمالك نادي كبير، لدينا تفاصيل ومبادئ ومتمسكين بها وأهمها هويتنا بغض النظر عن الفريق الذي نواجهه". وأضاف:"كنا نلاعب فريق كبير ولديه حلول عديدة ويلعب كرة مميزة، ولديه مدرب مميز للغاية لكننا حققنا فوزًا مهمًا".وأتم:"احتاج للاعبين بالتأكيد في فترة الانتقالات المقبلة، بعد فترة طويلة حرمنا من قيد اللاعبين، ولكن حاليًا أملك لاعبين على أعلى مستوى، ولكن قد نحتاج لاعبين بالتأكيد".

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