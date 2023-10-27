مدرب إنبي يكشف سر فوز فريقه على الزمالك

أبدى تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، سعادته بفوز فريقه على الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة لمسابقة دوري نايل .وأضاف أن فريقه كان جاهزًا لمباراة اليوم رغم إهدار لاعبيه أكثر من فرصة في المباراة كانت كفيلة بتحقيق فوز كبير.وأوضح المدير الفني لفريق إنبي أن أحمد أمين أوفا، كان غير جاهزا في مباراة اليوم بالإضافة إلى رفيق كابو، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في النهاية في الفوز وحصد 3 نقاط غالية.

وشدد على أن الزمالك لم يكن لديه أي هجمة خطيرة في مباراة اليوم، موضحًا أنه كان أخطر اللاعبين بضرورة الدفاع بشكل جيد أمام الزمالك .القاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع

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