مدبولي يشهد افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدنية السادس من أكتوبر

وتم إنشاء المجمع التعليمي بالقرية الكونية، على مساحة تبلغ حوالي 50 فدانًا، ويضم المجمع 5 مدارس تستوعب من 5 آلاف إلى 10 آلاف طالب. ومن المقرر أن تدرس مدارس المجمع التعليمي بالقرية الكونية، المناهج المصرية بملامح ومواصفات دولية (أمريكي وبريطاني وفرنسي)، والعمل على تقديم الخدمات التعليمية المتميزة.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: مدبولي يشهد افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبرمدبولي يشهد افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: رئيس الوزراء يستمع إلى شرح حول مجمع مدارس القرية الكونية بأكتوبرافتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: التخطيط: مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر ترجمة للاهتمام بالتعليمأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تولي اهتمام كبير بالتعليم، وأن هناك توافق من أجل أن تتماشى العملية التعليمية مع سوق العمل. وقالت خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، أن رؤية مصر 2030، بشأن التعليم، تكون من أجل الاتاحة و التنافسية.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: وزير التعليم: نعمل على ميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتسهيل على المستثمرينافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشغيل مجمع المدارس بالقرية الكونية، بمدينة 6 أكتوبر.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: رئيس الوزراء يفتتح مجمع مدارس بالقرية الكونية بمدينة 6 أكتوبرافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجمع المدارس بالقرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: مدبولي يصل إلى القرية الكونية لافتتاح مجمع مدارسوصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر، لافتتاح مجمع المدارس بها.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕