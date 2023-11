مدبولي: مشروع المدراس الكونية يؤكد نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

مجمع المدارس الكونيةوأضاف مدبولي، خلال كلمته، في بدء تشغيل مجمع المدارس الكونية أن المشروع يعمل على منهج تعليم مصري مبدع، وأن مصروفات المدارس منخفضة مقابل مستوى تعليمي عالٍ مثل المدراس الدولية، كما أنه يأمل ان يتم انشاء 300 مدرسة مشيرا الي ان الحكومة سوف تتيح الاراضي لانشاء هذه المدراس فورا .

