مدبولي: جولة في مصانع الأدوية لتعزيز القطاع الحيوي

السبت، 21 سبتمبر 2024 02:18 مبدأ الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، جولة بعددٍ من مصانع ال أدوية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير ال صناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة ال مصر ية للشراء الموحد والإمداد...
وخلال الجولة ثمن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الدور المهم الذي تقوم به شركة "أكديما" بمختلف فروعها، في توطين كل ما يتربط بصناعة الدواء، مع أداء دور مجتمعي بارز في مساندة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، ودعم مجالات البحث العلمي سعياً لتطوير هذه الصناعة بما يخدم أهداف تلبية متطلبات الرعاية الصحية.
ولفت إلى أن المصنع مزود بمحطة للمياه النقية، وأنظمة تعقيم وتكييف متطورة، وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية، مؤكداً ان المصنع يساهم بشكل كبير في توطين العديد من المنتجات ذات الصلة بصناعة الدواء، ومن أهمها الكبسولة الهرمونية التي يتم وضعها في الجسم من خلال الزراعة، ويتم استيرادها حالياً من احدى الشركات الالمانية المتخصصة.
كما استمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح حول دور الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، التي يتبعها مصنع "أكديما انترناشيونال"، حيث أشارت الدكتورة ألفت غراب، إلى أن الشركة تم تأسيسها عام 1976 كشركة مساهمة عربية، بمساهمة 13 دولة عربية، ثم توسعت وتطورت استثمارات الشركة حيث أصبحت تساهم الآن في 17 شركة تخدم جميع الأنشطة الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية والصناعات المرتبطة بها، من عبوات وتغليف وأبحاث وغيرها، حيث تقوم 10 شركات بانتاج المستحضرات الطبية وهناك 3 شركات تقوم...
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