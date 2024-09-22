مدارس التكنولوجيا التطبيقية تستقبل الطلاب الجدد للعام الدراسي 2024/2025

21/9/2024 ، حيث تم استقبال الطلاب الجدد لهذا العام في 78 مدرسة في 22 محافظة في تخصصات تخدم مهن المستقبل ومنها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والمراقبة والإنذار والفنون الرقمية والبرمجيات والاتصالات واللوجستيات وميكاترونيات والبتروكيماويات والحفاظ على التراث وصناعة الحلى والمجوهرات وصيانة معدات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية وتخصصات تكنولوجيا الخدمات المالية.

- إعداد خـريـجيـن مـؤهـلـيـن لـلـعـمـل بـالسـوق المحلى، والدولي وإنشـاء التخصصات التقنية الحديثة المـواكبـة مع السـوق العالمي.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية التعليم سوق العمل المهارات الاختبارات

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