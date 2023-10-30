مخرج 'صوت وصورة' يكشف لـ صدى البلد أسباب حماسه للمسلسل

أكد المخرج محمود عبد التواب ان القضايا التي يطرحها مسلسل صوت وصورة، من اكثر العوامل التي حمسته لتولي مهمة إخراجه.

وقال المخرج محمود عبد التواب في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: تحمست للمشروع بشكل عام والقضايا التي يطرحها، ومنها الذكاء الاصطناعي الذي تناوله العمل من خلال سيدة ، من حارة شعبية تتعرض للتحرش وتفاجئ باستخدام الذكاء الاصطناعي في تلك الازمة. واضاف محمود عبد التواب: جلست مع أشخاص على دراية بالبرامج الخاصة بالذكاء الاصطناعي ، وسيدات تعرضن للتحرش، بالإضافة الى خبراء في القانون لمعرفة الجانب الخاص بالقضية الموجودة في أحداث العمل.

واستكمل محمود عبد التواب: العمل يسعي الى زيادة الوعي للإبلاغ عن حالات التحرش ، وعدم الخوف من تلك الخطوة . قبل عرضها تلفزيونيا.. تعرف على أحداث الحلقة 13 من صوت وصورة كاتب مسلسل زينهم: العمل مختلف عن"صوت وصورة" وعرضه خارج رمضان مسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع ونجلاء بدر وصدقي صخر ووليد فواز وولاء الشريف وعمرو وهبة . headtopics.com

مسلسل"صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب"توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

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