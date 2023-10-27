مخاوف كبيرة.. هل تؤثر الحرب فى غزة على أسعار النفط العالمى؟

وتعد منطقة الشرق الأوسط من أهم مناطق إنتاج النفط فى العالم، وتخشى الأسواق من أن يؤدى استمرار الحرب فى غزة إلى انقطاع الإمدادات من هذه المنطقة، مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وارتفع سعر خام برنت الأوروبى بنحو ١٠ فى المئة، ونظيره الأمريكى بنحو ٩ فى المئة، وتبلغ الأسعار نحو ٩٠ دولارا للبرميل، وهى لا تزال بعيدة عن مستوياتها التاريخية. الحرب فى غزة لا تجلب أخبارًا جيدة لأسواق النفطووفقا لـ"بى بى سي" قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن الحرب فى غزة"لا تجلب أخبارًا جيدة" لأسواق النفط المنهكة بالفعل، بسبب تخفيضات إنتاج النفط من المملكة العربية السعودية وروسيا وتوقع طلب أقوى من الصين.

وتمثل منطقة الشرق الأوسط ما يقرب من ثلث العرض العالمى من النفط، ويمر من مضيق هرمز الاستراتيجى نحو ٢٠ فى المئة من الإمدادات العالمية، أو ما يوازى ٣٠ فى المئة من إجمالى النفط الذى يتم نقله بحرا. ويقول كامبانيلا إن السعودية والإمارات العربية المتحدة فقط، من بين دول المنطقة، لديهما خطوط أنابيب لشحن النفط الخام خارج الخليج، من دون المرور عبر مضيق هرمز. headtopics.com

ويرى محللون أنه من غير المرجح أن تشدد الولايات المتحدة العقوبات على إيران، دون موافقة السعودية على تعويض البراميل الإيرانية المفقودة، وهو أمر لا يتوقع حدوثه وفقا لهم. وشهدت إيران العضو فى مجموعة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تضرر إنتاجها وصادراتها بسبب سنوات من العقوبات الدولية، لكن خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية، زاد إنتاجها ويشتبه فى قيامها بتهريب النفط إلى السوق، بينما تغض إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن الطرف عن ذلك، وفقا للمحلل النفطي، هيلغ اندريه مارتينسن، للمساعدة فى احتواء الأسعار فى سياق ارتفاع الطلب ونقص العرض.

وطبقا لما نشرته بلومبيرج فإن الحرب على غزة سيطرت على جميع اجتماعات صندوق النقد الدولي، ولم يتم توقيع أى اتفاقات بسبب المخاوف من التأثيرات المتنامية لهذه الحرب.

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