محمود القط نائب التنسيقية: مصر تقود معركة دبلوماسية ترتكز على صوت العقل

صرح النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن مصر تقود معركة دبلوماسية سوف تضاف لمعاركها الدبلوماسية التى سيتفاخر بها الأجيال القادمة فمنذ بداية الحرب بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، تتسم مصر بصوت العقل و الرشادة والتي وضعت المبادئ التى لم يختلف عليها جميع الأطراف وتسعى فيها للانتصار لمصالحوأوضح أن ذلك ظهر بوضوح عندما تغيرت لغة الغرب من التبني التام للرواية الإسرائيلية، إلى الدفاع عن حقوق المدنيين دون تميبز و...

ولفت "القط" إلى أن آخر إنجاز دبلوماسي مصري هو إرسال فرنسا مستشفى ميداني لعلاج المصابين، علاوة على إرسال طائرات مساعدات طبية لأهالي غزة و من هنا يظهر أن المفاوض المصري يحقق كل يوم تقدم جديد، و يظهر ذلك في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي فبعد أن كان يطلب دخول المساعدات أصبح يطلب دخولها بما يتناسب مع أكثر من 2 مليون فلسطيني.

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