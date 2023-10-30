محمـد مصطفى مستشاراً لرئيس الاتحاد الأفريقى للتايكوندو

، برئاسة إيدي ايزاكا نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، تعيين المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي مستشارا لرئيس الاتحاد الأفريقي.

الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد

خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار.. صور

المركز الثقافي الكوري يهدي الاتحاد المصري للتايكوندو مجموعة من الأدوات التدريبيةالمركز الثقافي الكوري يهدي الاتحاد المصري للتايكوندو مجموعة من الأدوات التدريبية لتعزيز شعبية رياضة التايكوندو اقرأ أكثر ⮕

مدير المركز الثقافي الكوري: نسعى لتعزيز شعبية رياضة التايكوندو في مصرشارك المركز الثقافي الكوري في الحفل الختامي لبطولة البراعم تحت 12 سنة بجامعة حلوان والتي نظمها الاتحاد المصري للتايكوندو خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

رسميًا.. عيسى سي حكما لمباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقيأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الحكم عيسى سي حكمًا لمباراة الإياب بين الأهلي و صن داونز في الدوري الإفريقي. اقرأ أكثر ⮕

انطلاق النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية 9 نوفمبر المقبلتضع وزارة الصناعة والتجارة اللمسات الأخيرة للنسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية والذى يجرى تنظيمه مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية، اقرأ أكثر ⮕

المركز الثقافي الكوري يهدي الاتحاد المصري للتايكوندو مجموعة من الأدوات التدريبيةشارك المركز الثقافي الكوري في الحفل الختامي لبطولة البراعم تحت 12 سنة بجامعة حلوان والتي نظمها الاتحاد المصري للتايكوندو خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري. وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 80 نادياً وهيئة رياضية من مختلف أنحاء الجمهورية. اقرأ أكثر ⮕

وزير الشباب يلتقي رؤساء اتحادات الدولي والأفريقي والآسيوي والعربي لرفع الأثقالالتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وخالد مهلهل رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، محمد المانع رئيس الاتحادين العربي والآسيوي والقطري وعضو الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري... اقرأ أكثر ⮕