محمود البزاوي عن الاجتياح البري لـ غزة: هتكون ليلة سوداء على الصهاينة

علق الفنان محمود البزاوي عن استعداد جيش الاحتلال الاجتياح البري لغزة، وذلك عبر موقع التغريدات العالمي “أكس”.وقال محمود البزاوي : “مفيش حرب مدن ممكن تنجح أبدا، والسويس خير دليل على ذلك، فلتكن ليلة 27 من أكتوبر ليلة سوداء على الصهاينة يا رب غزة العزة".وكان قد انضم الفنان محمود البزاوي لفريق عمل مسلسل «ألف ليلة وليلة»، ومن المقرر بدء تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لعرضه في رمضان 2024.

يدور مسلسل «ألف ليلة وليلة»، في إطار اجتماعي تاريخي، من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، أحمد فتحي، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، ومحمد التاجي، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

شاهد.. سر احتفاظ رشوان توفيق بديكور منزله منذ 24 عاما| صور المؤلف يكشف حقيقة تقديم الجزء الثاني من عائلة الحاج متوليl خاص مسلسل «سيب وأنا أسيب» من ناحية أخرى كانت أخر أعمال الفنان محمود البزاوي الدرامية مسلسل «سيب وأنا أسيب»، بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني. headtopics.com

مسلسل «سيب وأنا أسيب» مكون من 10 حلقات، بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، آية سماحة، عارفة عبدالرسول، محمود البزاوي، محمد جمعة، ساندي علي، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم هنادي مهنا.

أستاذة علوم سياسية: جميع الحروب البرية للاحتلال الإسرائيلى فشلت وحرب 2006 خير دليلأكدت الدكتورة دلال محمود، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاجتياح البري الذى تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك اللحظات على قطاع غزة وتحديدا في منطقة الشمال اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال يستعين بـ «دمية الدب» في الاجتياح البري لـ غزةأكدت قناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال يعتمد على الجرافات العملاقة المعدلة المعروفة بـ 'تيدى بير' أو 'دمية الدب'، لإنجاح الاجتياح البري لـ غزة. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تحدد موقفها من الاجتياح البري الشامل لغزة بعد التوغل المفاجئوافقت إسرائيل على تأجيل تنفيذ الهجوم البري الشامل على قطاع غزة في الوقت الحالي. الاجتياح البري الشامل لغزة وحسب صحيفة 'وول ستريت جو اقرأ أكثر ⮕

تقارير إعلامية غربية: إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لغزةأفادت تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل سوف تستخدم غاز الاعصاب اثناء الاجتياح البري لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

تقارير إعلامية غربية: إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب أثناء اجتياح غزةأكدت تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

رقص وغناء على جثث الأبرياء..احتفالات في إسرائيل أثناء الاجتياح البري لـ غزةانتشر على موقع اكس، تويتر سابقا، مقطع فيديو اثار حفيظة رواد الموقع العرب والمسلمين حول العالم....... اقرأ أكثر ⮕