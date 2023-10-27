محمود فتح الله: تراهنت مع باتشيكو على تسجيل 'ماييلى' أمام المصرى

كشف محمود فتح الله، مدرب فريق بيراميدز، أنه قام بالرهان مع المدير الفني للفريق البرتغالى باتشيكو على تألق وتسجيل مهاجم الفريق

وأضاف محمود فتح الله خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق: "بيراميدز يعمل حاليا على الاحتفاظ بصدارة الدورى المصرى، والجميع داخل الفريق لديهم هدف الفوز في جميع المباريات".

وحصل فيستون ماييلي لاعب فريق بيراميدز على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي المصري في إطار بطولة دوري nile.وحقق بيراميدز فوزا غاليا على المصري بنتيجة 3 / 2 ليضيف إلى رصيده 3 نقاط جديدة برصيد 13 نقطة في قمة جدول ترتيب بطولة الدوري.وقدم ماييلي المهاجم الدولي الكونغولي مباراة قوية للغاية وسجل هدفين من أهداف بيراميدز الثلاثة، وساعد الفريق في تحقيق الفوز الرابع على التوالي والاستمرار في قمة جدول الترتيب.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. headtopics.com

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