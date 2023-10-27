محمود البزاوي عن الاجتياح البرى لغزة: مفيش حرب مدن ممكن تنجح أبدا والسويس خير دليل

: "مفيش حرب مدن ممكن تنجح أبدا والسويس خير دليل على ذلك، فلتكن ليلة 27 من أكتوبر ليلة سوداء على الصهاينة يا رب.. #غزة_العزة".

وسبق وأكدت الدكتورة دلال محمود، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاجتياح البري الذى تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك اللحظات على قطاع غزة وتحديدا في منطقة الشمال، جاء من أجل حفظ ماء الوجه من "نتنياهو"، موضحة أن هناك ضغوط تحاصر سلطة الاحتلال من الداخل نتيجة غضب أهالى المحتجزين، وعدم الإفراج عن غالبية الرهائن من قبل فصائل المقاومة الفلسطينيةوأوضحت أستاذ العلوم السياسية، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الاحتلال الإسرائيلي قد فشل في كافة الغزوات البرية التى قام بها وكان...

محمود البزاوي عن الاجتياح البري لـ غزة: هتكون ليلة سوداء على الصهاينةعلق الفنان محمود البزاوي عن استعداد جيش الاحتلال للدخول البري لغزة ، وذلك عبر موقع التغريدات العالمي “ أكس ” . اقرأ أكثر ⮕

سفير فلسطين بالقاهرة: الاجتياح البري لغزة عملية ممنهجة.. وكل ما فوق الأرض مستهدفسفير فلسطين بالقاهرة الاجتياح البري لغزة عملية ممنهجة وكل ما فوق الأرض مستهدف | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

فيديو.. عمرو موسى: الاجتياح البري لغزة سيوسع نطاق الصراع.. ونتنياهو واهمبعض المسئولين الأمريكيين نصحوا إسرائيل بعدم الإقدام على الاجتياح البري لغزة اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تحدد موقفها من الاجتياح البري الشامل لغزة بعد التوغل المفاجئوافقت إسرائيل على تأجيل تنفيذ الهجوم البري الشامل على قطاع غزة في الوقت الحالي. الاجتياح البري الشامل لغزة وحسب صحيفة 'وول ستريت جو اقرأ أكثر ⮕

باحث سياسي عن الاجتياح البري لغزة: نتنياهو يحاول أن يكون صاحب الكلمة العلياجيش الاحتلال يعلن أن القوات البرية قامت بتوغل كبير نسبيا في قطاع غزة خلال ساعات الليل، وهو ما رآه البعض مغامرة من إسرائيل في ظل مفاوضات أمريكا حول الرهائن. اقرأ أكثر ⮕

شاهد الآن الاجتياح البري لغزة..تقارير إسرائيلية تعلن بدء الهجوم البرى الشاملتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي اللحظات الأولى لبدء الاجتيلح الإسرائيلي لغزة، وسط إدانات عربية ودولية، بعدما كثّفت تل أبيب غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة مساء الجمعة، في هجوم اعتبر الأعنف منذ بداية الحرب. اقرأ أكثر ⮕