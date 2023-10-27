محمد اسماعيل يكشف حقيقة عروض رسمية من الدوري المصري لضم أوفا

وصرح محمد إسماعيل في مداخلة هاتفية عبر برنامج"اللعيب"على قناة"أم بي سي مصر":"الأهلي لم يطلب التعاقد مع محمد حمدي".وأضاف:"لا يوجد أي عروض أي لاعب في الفريق حاليًا قبل الانتقالات الشتوية القادمة".الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول} عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023أهداف مباراة ليفربول وتولوز اليوم 26-10-2023 في الدوري الاوروبي

أوفا: طموحى حاليا الانضمام لمنتخب مصر.. ولا أنشغل بمفاوضات الأنديةصرح أحمد أمين 'أوفا' مهاجم فريق إنبى أن تركيزه حاليا على التألق مع الفريق البترولى وتسجيل أكبر عدد من الأهداف في مباريات الدورى.. اقرأ أكثر ⮕

كلوب: محمد صلاح رجل ناضج يبدو بعمر 19 عامًاأشاد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، عقب تسجيله هدفًا في شباك تولوز الفرنسي بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي. اقرأ أكثر ⮕

ليفربول يستضيف تولوز في الدوري الأوروبييستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، تولوز الفرنسي في المباراة التي تقام على ملعب «آنفيلد»، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي. اقرأ أكثر ⮕

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تولوز في الدوري الأوروبييستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، تولوز الفرنسي في المباراة التي تقام على ملعب «آنفيلد»، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي. اقرأ أكثر ⮕

أحمد أمين أوفا: طموحي الفترة المقبلة الانضمام للمنتخبنشر الإعلامي أحمد شوبير جزءًا من تصريحات أحمد امين أوفا، عبر حسابه بموقع 'فيسبوك ' . اقرأ أكثر ⮕

قبل افتتاح موسم الرياض محمد أنور يتصدر منصة أكسمازال الجدال قائم بعد إنسحاب محمد سلام من موسم الرياض ليأتي بديله محمد أنور، ليدخل في حالة من الجدل والغضب من الجمهور المصري والعربي والذي وصفه بأنه يبيع القضية الفلسطينية. اقرأ أكثر ⮕