محمد عبد العزيز يعلن موافقته على مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة

، مؤكدا أن مشروع القانون يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

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القصبي يستعرض مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومةالقصبي يستعرض مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة اقرأ أكثر ⮕

مجلس النواب يوافق على مادة تحدد أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة (2) من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي تنظم أهداف المجلس. اقرأ أكثر ⮕

نواب: مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة يتوافق مع اتفاقيات دوليةأعلن برلمانيون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون 'القومي للطفولة والأمومة'النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون القومي للطفولة والأمومة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

برلماني ينتقد تعاقب الحكومة دون الالتزام بالاستحقاقات الدستوريةانتقد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، الحكومة بسبب التأخر في إصدار قانون مفترض أن يتم منذ 2011، وهو قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق على مواد الإصدار من قانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕