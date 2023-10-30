محمد ممدوح يعتذر عن مسلسل «إجازة وضع» بطولة ريهام عبدالغفور

ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة في الفترة القادمة ترشيح بطل آخر للمشاركة في العمل.مسلسل «إجازة وضع» بطولة ريهام عبدالغفور، ومن إخراج محمد شاكر خضير، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان 2024.السينمائية فيلم «وش في وش»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في السينمات.

وتأتي قصة فيلم"وش في وش"، في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تضطر الظروف إلى جمع أسرتين في مكان واحد لمدة 24 ساعة، ما يترتب عليه مواقف صدامية، وتشتعل الخلافات بين الزوجين وأسرتيهما، خاصة مع اختلاف المستوى المادي والاجتماعي والثقافي بينهم.

ويشارك في بطولة فيلم «وش في وش»، أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، ومن ضيوف الشرف عمر متولي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

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