محمد فضل: تامر مصطفى لعب مباراة الزمالك بتكتيك معين لتحقيق الفوز

قال محمد فضل نجم الأهلي السابق أن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبي، لعب مباراة الزمالك بتكتيك معين ونجح في تحقيق الفوز.وصرح محمد فضل في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج"الاستديو التحليلي"على قناة"أون تايم سبورت":"هدف أحمد أمين أوفا في مرمي الزمالك خطأ من المدافعين".بعد الهزيمة أمام إنبي.. ماذا قدم أوسوريو في دوري نايل؟

واختتم:"الكابتن تامر مصطفى عقب إحراز نادي إنبي الهدف الثاني استعان بأحمد جمال بدل من رفيق كابو للسرعة في الخط الهجومي".بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو

كورة لايف الآن ( 2 - 0 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الزعيم يسيطر }عاجل -"انقلب السحر على الساحر".. عمرو أديب في وجه الهجوم بسبب تصريحاته عن محمد صلاح وسلام headtopics.com

بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 2 - 0 ) : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023

تشكيل هجومي لإنبي أمام الزمالك - بوابة الشروقأعلن تامر مصطفى، مدرب فريق إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري. اقرأ أكثر ⮕

دوري Nile.. موعد مباراة الزمالك وإنبى اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 والقناة الناقلةيستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو ا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام انبى الليلة بعد الفوز العريض على سموحة في اللقاء الذى أقيم مساء السبت باستاد القاهرة الدولى اقرأ أكثر ⮕

الزمالك يتفوق على إنبى في القيمة التسويقية وزيزو الأغلى.. انفو جرافيستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو ا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام انبى الليلة بعد الفوز العريض على سموحة في اللقاء الذى أقيم مساء السبت اقرأ أكثر ⮕

عاجل- تامر حبيب يكشف موقفه من مهاجمة محمد سلام: 'اختلاف الرأي بين أي حد بقي يفسد ويدمر كل قضايا الود'عاجل- تامر حبيب يكشف موقفه من مهاجمة محمد سلام: اختلاف الرأي بين أي حد بقي يفسد ويدمر كل قضايا الود ، تامر حبيب ومحمد سلام، منشور تامر حبيب، تامر حبيب اليوم اقرأ أكثر ⮕

تامر حبيب يوضح رسالته المثيرة للجدل.. ما علاقة محمد سلام؟تامر حبيب يوضح رسالته المثيرة للجدل ما علاقة محمد سلام | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

تامر حبيب يوضح رسالته المثيرة للجدل.. ما علاقة محمد سلام؟تامر حبيب يوضح رسالته المثيرة للجدل ما علاقة محمد سلام | مصراوى اقرأ أكثر ⮕