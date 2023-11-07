أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد حمدي لاعب بيراميدز على رأس اهتمامات النادي الأهلي، للحصول على توقيعه بالفترة المقبلة. وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار:"ما يعيق اتفاق اللاعب مع النادي الأهلي، هو أن عمرو بسيوني مدير التعاقدات بناديه هو نفسه وكيل أعماله، ويحاول بكل جدية تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

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AKHBARELYOM: رسميا.. الأهلي يعلن توقيع غرامة على أفشةأعلن النادي الأهلي توقيع غرامة على محمد مجدي أفشة لاعب الفريق بسبب ما بدر منه في مباراة المقاولون العرب أمس.

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جريدة الفجر: عاجل.. أول تعليق من أفشة بعد عقوبة الأهلي عليه بالغرامةأعلن محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، عن اعتذاره للمدرب السويسري مارسيل كولر، نظير احتجاجه الغير لائق على قرار استبداله وخروجه خلال مباراة الأحمر ضد المقاولون العرب.

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جريدة الفجر: رسميًا.. الأهلي يضم حاوي جديد من بروسيا العاشر من رمضانأنهى النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية تعاقده مع 'حاوي الشرقية' وليد محمد علي مواليد 2008، لاعب بروسيا العاشر من رمضان، لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة.

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ELBALADOFFİCİAL: نجم الزمالك السابق يوضح حقيقة خصم 200 ألف جنيه من أفشةكشف الإعلامي أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، عن حقيقة تغريم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ٢٠٠ ألف جنيه لما بدر منه أثناء استبداله في مباراة المقاولون العرب بالدوري الممتاز..

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YOUM7: المصري يتمسك ببقاء على ماهر وجهازه الفنى لدعم استقرار الفريقتمسك مسؤولو النادي المصري باستمرار علي ماهر على رأس القيادة الفنية للفريق، رغم الهزيمة الأخيرة أمام البنك الأهلي برباعية نظيفة، وذلك حرصاً على الاستقرار الفني للفريق.

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YOUM7: تدريبات تأهيلية للونش وعبد الشافى فى مران الزمالك استعدادا لبيراميدزخاض محمد عبد الشافي وأحمد زكي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز.

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