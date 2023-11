محمد الكردي شاب فلسطيني فقد أسرته في قصف منزله قبل فرحه بيومين

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MOBTADA: مجزرة إسرائيلية جديدة.. استشهاد 100 فلسطيني وإصابة آخرين في مخيم جبالياأعلنت السلطات الصحية في غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد نحو 100 فلسطيني وإصابة 400 جراء قصف إسرائيلي على مخيمي جباليا والنصيرات بقطاع غزة، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة 'القاهرة الإخبارية'، منذ قليل.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: نجوم الفن يدينون قصف جباليا.. «هنيدي»: «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»أدان عدد من الفنانين جريمة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة 400 فلسطيني.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: فلسطيني بمستشفى العريش: الصواريخ تنزل بالأطنان والجثث تحللت تحت الأنقاضقال محمد مصطفى، أحد المصابين الفلسطينيين الذين وصلوا لمستشفي العريش لتلقى العلاج عبر معبر رفح، إنه خرج من منزله في قطاع غزة لشراء احتياجات منزله، وتفاجئ بسقوط ا

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: يا أصحابي في غزة أنا حاسس بيكم.. كلمات مؤثرة لطفل فلسطيني افقده الاحتلال بصره'يا صحابي في غزة أنا حاسس فيكم عشان عيني راحت من القصف' بهذه الكلمات عبر أحمد العطار طفل فلسطيني من غزة ذو سبع أعوام فقد بصره بسبب قصفات الاحتلال الصهيوني عام ٢٠٢١.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: قد أعذر من أنذر| محمد رمضان يوجه رسالة لجيش الاحتلال الإسرائيليوجه الفنان محمد رمضان رسالة تحذيرية لجيش لكيان الصهيوني بعد استمراره فى قصف المدنيين في غزة واستشهاد الآلاف من الأطفال والأسر الفلسطينية وسط صمت إعلامي غربي.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: الجيش الإسرائيلي يعلن نزوح 800 ألف فلسطيني عن شمال غزة جراء القصفأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، نزوح نحو 800 ألف فلسطيني عن مناطق شمال قطاع غزة التي تشهد أعنف موجة قصف إسرائيلي.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕