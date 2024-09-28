محمد صلاح يُكتسِب جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون

، مهاجم ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون والتي سجل خلالها هدف الفوز لفريقه من ركلة جزاء صنعها بنفسه.، لتحقيق فوز صعب على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب مولينيو، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز للموسم الحالى 2024-2025.جاء الهدف الأول عبر المدافع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من خلال رأسية مميزة.

برصيد 15 نقطة، حصل عليهم بعد الفوز فى 5 مباريات وخسارة وحيدة، مستغلا سقوط مانشستر سيتي في التعادل ضد نيوكاسل 1-1، ليحتل الوصافة برصيد 14 نقطة، فيما يحتل وولفرهامبتون المركز الأخير رصيد نقطة واحدة.ونجح محمد صلاح في زيادة غلته التهديفية فى الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، إذ أحرز 5 أهداف حتى الآن، كما يمتلك 4 أسيست، ليصل إجمالي مساهمات الدولي المصري التهديفية إلى 9 في 8 مباريات خاضها حتى الآن بواقع 5 مباريات في الدوري ومباراة في كأس كاراباو وأخرى فى دورى أبطال أوروبا.

ليفربول وولفرهامبتون محمد صلاح الدوري الإنجليزي الممتاز كرة القدم

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