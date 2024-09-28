محمد عبد المنعم يحصل على إنذار أصفر أمام ريال سوسيداد

وحصل محمد عبد المنعم على إنذار أصفر في الدقيقة 28 من عمر المباراة التي يشارك فيها أساسيًا وسط محاولات من الدولي المصري للحفاظ على مكانه بين القوام الرئيسي للفريق.بهذه النتيجة تواحد فريق لانس في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 4 وتسجيل 5 أهداف وتلقي 2.

بينما جاء فريق نيس في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل والخسارة في مثلهما وتسجيل 14 هدفًا وتلقي 6. وغاب محمد عبد المنعم عن الظهور مع نيس فى المباراة السابقة بعدما شارك بديلا أمام أنجيه وأساسيا أمام مارسيليا. وتعادل نيس الفرنسي مع ضيفه فريق ريال سوسيداد، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "اليانز ريفييرا"، ضمن منافسات الجولة الأولى بطولة الدورى الأوروبى للموسم الحالى 2024-25.خط الوسط: علي العابدي، هشام بوداوي، بابلو روساريو.الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولارالزمالك ينشر صورة زيزو والكأس ويعلق: استيقظ الشخص الذي فاز بالسوبر الأفريقيانفجارات ضخمة تهز إسرائيل..

محمد عبد المنعم، ريال سوسيداد، نادي نيس، الدوري ال

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