محمد زكريا يفوز في نصف نهائي بطولة كاس ناش للاسكواش

، ببطولة كأس ناش لل اسكواش ، التى استضافتها كندا خلال الفترة بين 17 إلى 22 سبتمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.وكان محمد زكريا فاز في نصف النهائي على الماليزي سانجاي جيفا بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-5, 11-5.
وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر سبتمبر الجاري، والأول في الموسم الجديد 2024-2025، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال.اليوم.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهررامى ربيعة: تعودت من صغرى على أن كل مباراة للأهلى تعد بطولة ولم أسمع للانتقاداتالأهلى يحتفل بتتويجه بدرع الدورى رقم 44 فى تاريخه
كلية التربية الجديدة بجامعة الأقصر أحدث الكليات التربوية على مستوى الجمهورية.. تضم قاعات دراسية مجهزة بأحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.. ورئيس الجامعة: نتابع تجهيزها قبل دخولها الخدمة 2024/2025.. صور أزمة التبرعات تطغى على أول مؤتمر لحزب العمال بعد الوصول لداونينج ستريت.. جارديان: ستارمر سيتوقف عن قبول هدايا الملابس.. انخفاض شعبيته مع اقتراب الإعلان عن الميزانية فى أكتوبر.. وخفض بدل وقود الشتاء للمتقاعدين
اسكواش محمد زكريا بطولة كاس ناشلاس كندا
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »