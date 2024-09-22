محمد زكريا يفوز في نصف نهائي بطولة كاس ناش للاسكواش

، ببطولة كأس ناش لل اسكواش ، التى استضافتها كندا خلال الفترة بين 17 إلى 22 سبتمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.وكان محمد زكريا فاز في نصف النهائي على الماليزي سانجاي جيفا بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-5, 11-5.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر سبتمبر الجاري، والأول في الموسم الجديد 2024-2025، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال.اليوم.. مؤتمر صحفى لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهررامى ربيعة: تعودت من صغرى على أن كل مباراة للأهلى تعد بطولة ولم أسمع للانتقاداتالأهلى يحتفل بتتويجه بدرع الدورى رقم 44 فى تاريخه

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اسكواش محمد زكريا بطولة كاس ناشلاس كندا

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