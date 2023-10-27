محمد سويد يكتب: جيش الواثقين و'المرجفون في المدينة'!

ذلك القلب النابض، والظهير الذي لا يخون، والرهان الذي لا يخسر في ساحة الحرب، سلاحه الوعي وذخيرته اليقين، في جيشه وقدراته.. هم قوام جبهتنا الداخلية، أنا وأنت وكل من تنفس هواء هذا الوطن وعاش على ترابه قبل أن أستطرد في الوصف، وجب التنويه لماهية الجبهة الداخلية كما عرفتها وكيبيديا، أنها مصطلح يشير إلى القوة المدنية الشعبية للدولة أثناء حالة الحرب.

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قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا - بوابة الشروققوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي اقرأ أكثر ⮕

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلساقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من الجهتين الشرقية والغربية اقرأ أكثر ⮕

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جيش الاحتلال: وصول خبراء أمريكيين لهم تجربة في حرب العراقجيش الاحتلال وصول خبراء أمريكيين لهم تجربة في حرب العراق | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال: جاهزون للعملية البرية وسندخل غزة في الوقت المناسبجيش الاحتلال جاهزون للعملية البرية وسندخل غزة في الوقت المناسب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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