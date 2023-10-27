محمد عساف يعلق على انقطاع التواصل مع عائلته في غزة

أعلن الفنان محمد عساف انقطاع التواصل مع عائلته في غزة منذ قليل عبر حسابه الشخصي على منصة أكس.كتب محمد عساف:'انقطعت الاتصالات مع عائلتي منذ أكثر من ساعتين، الإنترنت والهواتف الخلوية والخط الأرضي مقطوع.واصل الفنان محمد عساف دعمه لفلسطين، وذلك من خلال منشور كتبه عبر موقع التواصل الإجتماعي الخاص به“إكس”.

وكتب عساف قائلًا:"لما نقول فلسطين انتي الروح ونن العين. مش كلام اغاني واشعار. … هاد احنا وحياتنا ووجهتنا.

وشدد على أنه يجب أن لا يتم التقليل من قيمة أي عمل نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وأن الوضع في غزة مأساوي، حيث يشهدون قتل المدنيين بشكل جماعي، كما أن شهداء الشعب الفلسطيني ليسوا مجرد أرقام وأسماء، بل هم أرواح تضحي من أجل القضية العادلة. headtopics.com

وتحدث عن قوة وصمود الشعب الفلسطيني على مر السنين، وإلى استمرار التعرض لهم للعدوان لأكثر من 16 يومًا، كما أن الوضع صعب جدًا حيث فقدوا أفرادًا من عائلاتهم وأصدقائهم، وتجاوزوا صعوبات في الحصول على الكهرباء والمياة، وأكد أن قضية فلسطين ليست مجرد تريند عابر بل هي قضية حقيقية تستحق الاهتمام والتضامن، ودعا الجميع للمساعدة والنشر، وأن يتم مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي.

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