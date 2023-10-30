محمد سليمان عبد المالك: تقديم 'صوت وصورة' في 30 حلقة الأنسبl خاص

وقال محمد سليمان عبد المالك في تصريحات خاصة لصدي البلد : كنت متعمد من البداية ان يكون إيقاع الاحداث سريع ومتلاحق ، وحتي أجعل المشاهد متشوق للحلقة القادمة وهو ما جعل البعض يخشي ماذا سنقدم في الحلقات المقبلة ، ولكن هناك أمور كثير لم تحسم في الحلقات العشر الاولي ، فلدينا العديد من الاحداث حتي الحلقة الأخيرة . المشاهد هذا الامر بعد إنتهاء آخر حلقة ، فانا لست ضد الحلقات القصيرة ومع وجودها، ولكن وجودها لايمنع تقديم الحلقات الطويلة ، فكل قصة لابد وان تسرد في عدد الحلقات المناسب له.

مخرج"صوت وصورة" يكشف لـ صدى البلد أسباب حماسه للمسلسل قبل عرضها تلفزيونيا.. تعرف على أحداث الحلقة 13 من صوت وصورة مسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع ونجلاء بدر وصدقي صخر ووليد فواز وولاء الشريف وعمرو وهبة . مسلسل"صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب"توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

صناع مسلسل 'صوت وصورة' يستشهدون بـ'اليوم السابع' فى أخبار قضية حنان مطاوعاستشهد صناع مسلسل 'صوت وصورة' بطولة النجمة حنان مطاوع الذى يعرض حالياً على dmc، من إخراج محجمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، بـ موقع 'اليوم السابع' اقرأ أكثر ⮕

مفاجآت لقاء نجلاء بدر وحنان مطاوع في الحلقة 13 من صوت وصورةمفاجآت لقاء نجلاء بدر وحنان مطاوع في الحلقة 13 من صوت وصورة اقرأ أكثر ⮕

5 أسباب وراء نجاح مسلسل «صوت وصورة»حصد مسلسل«صوت وصورة»علي إشادة كبيرة وتفاعل من النقاد وررواد السوشيال ميديا بعدعرضة. اقرأ أكثر ⮕

حنان مطاوع تفكر في العودة لزوجها ضمن أحداث «صوت وصورة»شاركت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها بصورة من كواليس مسلسلها الجديد 'صوت وصورة'. اقرأ أكثر ⮕

دائرة الشك تحوم حول وليد فواز ونجلاء بدر في مقتل مراد مكرم بـ'صوت وصورة'يعرض مسلسل 'صوت وصورة' بطولة النجمة حنان مطاوع على شاشة dmc، من إخراج محمود عبد التواب، وحصد المسلسل على إشادات واسعة منذ انطلاق عرضه اقرأ أكثر ⮕

مخرج 'صوت وصورة' يكشف لـ صدى البلد أسباب حماسه للمسلسلأكد المخرج محمود عبد التواب ان القضايا التي يطرحها مسلسل صوت وصورة ، من اكثر العوامل التي حمسته لتولي مهمة إخراجه . اقرأ أكثر ⮕