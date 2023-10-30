محمد يوسف: الأهلي بالغ جدا في احترام صن داونز

وتعرض فريق الأهلي للهزيمة أمام صن داونز، بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة الدوري الافريقي.وقال يوسف في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90: مارسيل كولر بالغ في الدفاع خلال مباراة صن داونز، وأن الفريق كان يجب الظهور بشكل أفضل لتسهيل مباراة الذهاب.

وتابع: معظم اللاعبين كانوا مش في يومهم خلال مواجهة صن داونز، والفريق الجنوب الافريقي كان بيضغط بشكل رائع منذ بداية اللقاء.مصطفي كامل يتعرض لحادث سير مروع

محمد يوسف: الأهلي بالغ جدا في احترام صن داونزأكد محمد يوسف، مدرب النادي الأهلي السابق، إن النادي الأهلي احترم بشكل زيادة عن اللزوم فريق صن داونز خلال مباراة الذهاب في بريتوريا، مما جعله يخسر المباراة ويقدم مستوى سيئا. وتعرض فريق الأهلي للهزيمة أمام صن داونز، بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة الدوري الإفريقي. اقرأ أكثر ⮕

محمد يوسف لـ مبتدا: «الثالثة عصراً» قد تحفز الأهلي أمام صن داونزأكد محمد يوسف، المدير الفني السابق لنادي الأهلي، صعوبة مواجهة الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، والمقرر لها الثالثة عصر على ملعب لوفتوس فى بريتوريا. اقرأ أكثر ⮕

صن داونز يتقدم بالهدف الأول فى شباك الأهلى.. فيديوتقدم فريق صن داونز بهدف فى شباك النادى الاهلى في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه ماسيكو. اقرأ أكثر ⮕

الأهلي ضد صن داونز.. التاريخ ينصف الأحمر بـ«مباراة».. والأهداف «متساوية»يلتقي الأهلي ضد صن داونز، في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد مع صن داونز الجنوب إفريقي على ملعب لوفتوس في مباراة الذهاب للدور نصف النها اقرأ أكثر ⮕

بينهم إمام عاشور.. 6 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة صن داونزبينهم إمام عاشور 6 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة صن داونز | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

صن داونز يفوز على الأهلي بهدف في دوري السوبر الأفريقيصن داونز يفوز على الأهلي بهدف في دوري السوبر الأفريقي اقرأ أكثر ⮕