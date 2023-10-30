محمد علي السيد يكتب: باب المندب.. بريم كمرال

هليوكبتر يمني ••مركب كويتيمنها 46 ناقلة بترول إيرانية(قواتنا هناك 4 أشهر و18 يومعدم تنفيذ الحصار البحرى بين الطرفين كأساس للسلاممن 168 كم شرق القناة الى 1500 ميل بحرى( شمال وجنوب – توحدا 1990 ) وأثيوبيا غربا(أستولى عليها 1967 -18 مليون برميل يوميا )اختيار الأبعد ••والغام بحرية ولنشات صواريخأشاعت الذعر بين السفن التجارية المتجهه لاسرائيلفكر اللواء اشرف رفعت رئيس شعبة العمليات البحرية••2- يوليو 1972 ( 15 شهر من الحرب )أرتفاع 4 الاف م عن سطح البحرمايو 1972 (عامان من الرحلة الاولى و عام قبل الحرب...

هليوكبتر يمني ••مركب كويتيمنها 46 ناقلة بترول إيرانية(قواتنا هناك 4 أشهر و18 يومعدم تنفيذ الحصار البحرى بين الطرفين كأساس للسلاممن 168 كم شرق القناة الى 1500 ميل بحرى( شمال وجنوب – توحدا 1990 ) وأثيوبيا غربا(أستولى عليها 1967 -18 مليون برميل يوميا )اختيار الأبعد ••والغام بحرية ولنشات صواريخأشاعت الذعر بين السفن التجارية المتجهه لاسرائيلفكر اللواء اشرف رفعت رئيس شعبة العمليات البحرية••2- يوليو 1972 ( 15 شهر من الحرب )أرتفاع 4 الاف م عن سطح البحرمايو 1972 (عامان من الرحلة الاولى و عام قبل الحرب )(حانيش الكبرى والصغرى وزوكار وأبو عيل وجبل الزبير وجبل الطير ••أقصاها شمالا كمران على حدود السعودية وتتبع اليمن الجنوبى )لمدافع مضادة للطيران لاتعرف به ولا يتصل بهاأشترط صفيحة جبنة بيضاء لزوجته!!وجزيرة الطير الأهله بالسكانبالابحار بنا حول الجزر السبعهأخبار عن مراكب أسرائيلية لها حق الصيدسافرنا بخطاب خاص من الفريق سعد الشاذلىلأستطلاع أرضنا العربية ودراسة سواحلهاالى(على ناصر محمد )وزير حربية اليمن الجنوبية (حصل على فرقة صاعقه فى مصر)من الحرب العالمية الثانيةأستطلعت وسجلت وصورت كل شئ(2 -5 ميل ) وصخور تعوق الملاحهزار الفريق احمداسماعيل على وزير الحربيةأطلع على تقريرى عن الساحل اليمنى فضمنى للوفدفى المساء طالبته تسهيل أستطلاعى للساحل الاثيوبىرد بالنفى وأستعداده لأستدعاء وزير دفاعه(تأكدنا من عدم وجود خطر علينا من سواحل اثيوبيا )9 أكتوبر بوقف تمويل المدمرتين من ميناء عدن3 ايام من النصر•• أوعز البعض لقادة اليمن الجنوبى عرقلتنا ملاحة مياههم الاقليميةقال -الست أنت من قام بأستطلاع العملية!ورئيس الوزراء ووزير الحربية وقائد البحريةالتقيت حسن صبرى الخولى المبعوث الخاص للسادات برسائله للرئيس على سالم ربيع لنفس المشكلة وبرسائل أخرى للسعوديةرفع حصارنا لباب المندب

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