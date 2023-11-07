محمد صبحي يواصل تدريباته بشكل منفرد

يواصل محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك تدريباته بشكل منفرد ، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية . خضع محمد صبحي للتحقيق معه أمس من قبل الإدارة القانونية بنادي الزمالك عقب قرار إيقافه. وقرر المجلس إيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا، وبالتالي يتم عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع.

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MOBTADA: عيب.. أول تعليق لـ محمد صبحي على اتهامه بالمشاركة في موقع مراهناتنفى محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، صحة الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا، باشتراكه في موقع مراهنات.

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MOBTADA: معتمد جمال يبدأ مهام عمله فى قيادة الزمالك استعدادا لبيراميدزيواصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته، اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

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YOUM7: سيراميكا يواصل استعداداته لمواجهة الأهلى والرمادى يصحح الأخطاءيواصل فريق سيراميكا ، بقيادة أيمن الرمادى، تدريباته اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها الأربعاء، فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الثانى من دوري nile.

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SHOROUK_NEWS: عبدالجليل: الأهلي بحاجة لفتوح فنيا لكن ضمه سيضر الفريق بسبب عدم التزامهقال محمد عبدالجليل لاعب الأهلي السابق، إنه يجب استثناء محمد صبحي ومصطفى الزناري من قرار عرض ثلاثي الزمالك للبيع من جانب الإدارة.

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BALADTV: الزمالك يواصل تدريباته اليوم بقيادة معتمد جمال استعدادًا لبيراميدزيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي يقوده معتمد جمال، مرانه اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نه

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جريدة الفجر: الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة ببراميدز في كأس مصرواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة بيراميدز في كأس مصر.

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