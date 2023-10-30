محمد علي السيد يكتب: أكتوبر 1967

أحبببت هذا المقاتل جدا .. وتألمت لإستشهاده ...و تمالكت نفسى وعدت !..انتقاماً مما فعلناه بالأمس .هاجمت مطارنا4 طائرات .. ضربوا الممر بقنابل لأول مرة فى الشرق الأوسط..

لم يفلحوا فى ضرب أى طائرة والحمد اللهانتظرنا ساعة علها قنابل موقوتهأنفجرت الأخيرة فى مجموعة المهندسينيهتم بالعوامل المادية أسلحة ومعدات عن الروح المعنويةبروحهم المعنوية أدوا دورا هاماً فى النصر .إشتباك عند مطار الصالحية 4 طائرات مصريةالخامسة والنصف صباحاً .. طلعة معاونة للبحرية ، زوارق صواريخ إسرائيلية دخلت مياهنا الدوليةًأشتباك فى المنصورة وجدت (المقدم خميس)،تمكن من ضرب الاخرى وعاد للقاعدة ،-ياأفندم ما تسيبه .. أحنا اللى كسبانين .

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