محلل سياسي: ما يحدث في غزة تغيير تكتيكي لنتنياهو للحفاظ على الجبهة الغازية

قال عبدالمهدي مطاوع المحلل السياسي ال فلسطين ى، إن ما يحدث الآن فى غزة هو تغيير تكتيكى ل نتنياهو للحفاظ وتجميد جبهة غزة حتى يتابع الانتخابات الأمريكية وهذا سيعطيه مساحة أوسع فى اختيار صياغة اليوم الثانى.

وأضاف عبدالمهدي مطاوع، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن نتنياهو فتح خلال الأيام الماضية جبهة شمالية عندما أضاف إلى أهداف الحرب عودة سكان الشمال، وهو يعنى أن هذه العودة إما ستتم بالاتفاق أو بحل عسكرى، وفى كلا الطريقين فهو يحتاج للضغط العسكرى. تابع:"الفترة المقبلة لن يحدث أى تغير دراماتيكى فى غزة وسيتمر معدل القصف اليومى بنفس الطريقة، ولن يحدث أى تغيير واسع او حتى إتمام الصفقة، وتوجيه الأنظار إلى لبنان سيتيح لنتنياهو ارتكاب المزيد من الجرائم وحرب الإبادة فى غزة دون أن يكترث أحد لما يحدث.

ولفت عبدالمهدي مطاوع إلى أن الرؤية المصرية كانت واضحة منذ بداية الحرب، وتم توضيحها فى كلمات كثيرة ألقاها الرئيس السيسى وأشار للمخاطر والحلول.11 هدفا رئيسا لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى.. جودة الحياة أهمهاموعد مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر الأفريقي والقنوات الناقلةالقابضة الكيماوية تنفذ 4 مشروعات عملاقة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات

نتنياهو غزة فلسطين انتخابات أمريكية

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