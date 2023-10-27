محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل خدعت العالم وليس لديها خطوط حمراء في غزة

محلل فلسطيني يتحدث عن الوضع في غزة وأضاف"مطاوع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في تغطية خاصة للأحداث في غزة عبر قناة"سي بي سي"، أن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم أهم من أي شيء آخر، لافتا إلى أن كل ساعة ودقيقة تجنب الشعب الفلسطيني الضحايا والشهداء هي مكسب بالنسبة للشعب الفلسطيني.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أن فلسطين لا تحارب إسرائيل وليست هي عدوة فلسطين، وإنما العدو هو الولايات المتحدة الأمريكية التي أنشأت إسرائيل من الأساس، ويوجد فارق بين القوة وحدود القوة،"للأسف ما حدث قد حدث في غزة، ولكن الآن يجب تركيز كل الجهود لوقف إطلاق النار أيا كان الثمن، ويجب أن يتم حفاظ دماء الشعب الفلسطيني".

وأردف، أن أعظم صور المقاومة بالنسبة للشعب الفلسطيني هي بقائه حيا على أرضه،"نحن نتفوق ديموغرافيا على إسرائيل، وكانت تحتاج فقط الشعلة لكي تنفذ مخططاتها والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ويتحدث في ذلك في مؤتمرات منذ عام 2000". headtopics.com

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