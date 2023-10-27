محلل سياسي: جرائم إسرائيل في غزة وصمة عار على الإنسانية

كتبت- داليا الظنيني: قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن بدء اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بريا، يعد لحظة حرجة للغاية للعالم العربي والإسلامي، ويبدو أن الكيان الصهيوني درس جيدا ردود الأفعال العربية وأدركت أنها تستطيع أن تفعل أي شيء وأي توقيت.

وأضاف الدكتور مختار غباشي خلال حواره ببرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية الحدث اليوم، أن حديث العالم العربي والإسلامي عن العدوان على غزة لا يسمن ولا يغني من جوع والجميع يدرك أن الاحتلال الإسرائيلي لن ينصت لهم ما لم توجد له أفعال على أرض الواقع. وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، القضية الفلسطينية لن تنتهي، وما يرتكب ضد الشعب الفلسطيني من جرائم حرب ضد الأطفال والنساء والشيوخ وقطع الاتصالات وحصار القطاع بشكل كامل هو عار في جبين وضمير الإنسانية.

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