محكمة جنح المطرية تجلس اليوم لمحاكمة البلوجر سوزي الأردنية

تنظر محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة ال بلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند “آه الشارع اللي وراه”، على خلفيه اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.ونجحت مباحث الأداب بالقاهرة في القبض على فتاة ال تيك توك سوزي الأردنية ، بمنطقة الساحل لتعديها على قيم ال مجتمع المصري.

بعد تداول الفيديو الذي لاقى ردود أفعال غاضبة، تقدم مجموعة من المحامين، ببلاغات إلى النائب العام ضدها، للقبض عليها لإنشائها وبثها فيديوهات اعتبرها المبلغون «خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع» وتحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية بألفاظ خادشة للحياء. وأوضح البلاغ أنه إن كان هناك قيد على الإبلاغ على تلك الأفعال الإجرامية باعتبار السب والقذف من جرائم الشكوى طبقًا لنص المادة 3 إجراءات جنائية إلا أن ما فعلته ذلك البلوجر تعدي هذا الأمر ليصل لحد الإجرام بالمعنى الحرفي للجريمة هدم القيم الأسرية، وطالب في البلاغ بسرعة إلقاء القبض عليها، والتحقيق معها وصدور أمر بمنعها من السفر، وتقديمها للمحاكمة الجنائية.

بلوجر سوزي الأردنية محاكمة سب فيديوهات تيك توك

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