محكمة تنظر اليوم أولى جلسات محاكمة عباس أبو الحسن في واقعة اصطدام سيدتين

رانيا فريد شوقي تنفي شائعات اعتزالها: تحروا الدقة قبل نشر أي خبرالإسكان تنفي طرح شقق إيجار تمليكي: نستهدف برنامج إيجار عادي للفئات غير القادرةنشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 9:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 9:04 ص

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن في واقعة اصطدامه بسيديتين توفيت إحدهما خلال محاولة تلقي العلاج داخل مستشفى بمنطقة المهندسين. ووجهت النيابة العامة للفنان أبو الحسن تهمة القتل الخطأ والإصابة لسيدتين بعدما صدمهما بسيارته أعلى طريق المحور المركزي بنطاق مدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة.

وتوفيت إحدى الضحايا متأثرة بإصابتها داخل مستشفى خاصة بمنطقة المهندسين في العجوزة، والتي كانت تخضع لرعاية صحية بالمستشفى نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ، وكسور وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، بينما خرجت الحالة الأخرى من المستشفى وحالتها مستقرة.وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام الفنان عباس أبو الحسن سيدتين بسيارته الملاكي، مما أسفر عن إصابتهما، ونقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تحفظ الأمن على الفنان وسيارته الملاكي.

محاكمة عباس أبو الحسن حادث مروري مقتل خطأ إصابة

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



Shorouk_News / 🏆 13. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

أولى جلسات محاكمة عباس أبو الحسن بتهمة دهس سيدتين بالشيخ زايد.. بعد ساعاتتنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن، بتهمة القتل الخطأ. كانت حددت نيابة الشبخ زايد،

مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

نظر أولى جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن بتهمة القتل الخطأ اليومتنظر محكمة جنح الشيخ زايد، بعد قليل أولى جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن، لاتهامه بالقتل الخطأ والإصابة في حادث تصادم سيارته بسيدتين بطريق المحور المركزي بأكتوبر..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

محكمة أكتوبر تبدأ أولى جلسات محاكمة عباس أبو الحسن بتهمة القتل الخطأتتولى محكمة أكتوبر اليوم الاثنين اولى جلسات محاكمة الفنان عباس ابو الحسن بتهمة القتل الخطأ بعد دهسه سيدتين في الشيخ زايد، اتهم خلالها النيابة العامة الممثل المسرحي بالوقوع في حادث طرق أدى الى مصرع إحدى السيدة وإصابة الأخرى.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

اليوم نظر محاكمة عصام صاصا وشقيقه لاتهامهما بتزوير محرر رسميتنظر محكمة جنايات الجيزة ، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه و2 اخرين، في اتهامهم بالتزوير في توكيل شهر عقاري للمحامى الخاص بصاصا

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

اليوم.. محاكمة سعد الصغير وزوجته لاتهامهما بسب وقذف طليقته السابقةتنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته هدير محمد الشهيرة بـ برلنتي ، في اتهامهما بسب وقذف

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

تقديم التنازل.. أولى جلسات محاكمة نجل الفنان أحمد رزق بتهمة دهس عامل دليفري اليومتنظر محكمة جنح أكتوبر اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة نجل الفنان أحمد رزق؛ لاتهامه بدهس عامل دليفري بدراجته النارية داخل أحد الكمبوندات بأكتوبر، مما تسبب في وفاته بعد فشل محاولات علاجه.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »