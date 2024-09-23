محكمة أكتوبر تبدأ أولى جلسات محاكمة عباس أبو الحسن بتهمة القتل الخطأ

تنظر محكمة أكتوبر، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة الفنان عباس أبو الحسن بتهمة القتل الخطأ بدهس سيدتين في الشيخ زايد .في وقت سابق، أحالت النيابة العامة ب الشيخ زايد الفنان عباس أبو الحسن إلى محكمة الجنح في اتهامه بدهس سيدتين أعلى المحور المركزي ما تسبب في مصر ع إحداهما وإصابة الأخرى بعدة إصابات.

وبتلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من شرطة النجدة بمشاجرة ومصابين بشارع محمد الصغير، كشف عن تفاصيل الواقعة . بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين"ربة منزل" 27 سنة، مقيمة محل البلاغ، مصابة بجرح سطحي باليد اليمنى، وكدمات متفرقة بالجسم، وطليقها 39 سنة، “عاطل” مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالبطن، وتم نقلهما لمستشفى قصر العيني، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عباس أبو الحسن القتل الخطأ الشيخ زايد محاكمة مصر

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