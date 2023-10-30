محطة اليسر بالغردقة تستقبل دفعة جديدة من طلاب قسم تحلية المياه

، التابعة لشركة مياه البحر الأحمر والصرف الصحى، دفعة جديدة للعام الدراسي الحالي من طلاب قسم تحلية المياه بالتعليم الفني "الوحدة الإقليمية للتعليم المزدوج". وأكد بيان من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أن الدراسة تتم بأحدث أساليب التعليم وتشتمل الدراسة داخل محطة اليسر لتحلية المياه الجانب النظري والجانب العمل.

وأوضح البيان، أنه يتم تدريب الطلاب من خلال مهندسين متخصصين ومسئولي التشغيل بالمحطة على جميع المراحل داخل محطة اليسر، كما يتم الالتزام بكافة إجراءات السلامه والصحة المهنية حرصا على سلامة الطلاب داخل بيئة العمل.ميسي يتصدر ومحمد صلاح يزين قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. إنفو جرافحفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىانقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة..

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