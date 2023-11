محطات قضية النصب على الفنان صبرى عبد المنعم.. من حبس المتهمين عامين حتى البراءة

تم تحديد موعد بين الطرفين وتم الاتفاق على شراء الوحدات السكنية بمبلغ 36 ألف دولار، وحرروا شيكا بنكيا له بقيمة المبلغ ووقع على عقد بيع الوحدتين، وأصدر توكيلا للمتهمة الأولى ببيع الوحدتين لنفسها وللغير وأودع الشيك فى حسابه فى أحد البنوك لتحصيله.

YOUM7: سبب براءة المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعمكشفت الحكم الصادر من محكمة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، براءة المتهمين فى قضية النصب على الفنان صبرى عبد المنعم، عن سبب البراءة بعد ادانتهم فى محاكمة أول درجة وحبسهم عامين.

جريدة الفجر: عاجل.. براءة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعمقضت محكمة مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم على حكم حبسهم عامين مع الشغل، والقضاء ببراءتهم.

AKHBARELYOM: اليوم.. الحكم في استئناف المتهمين بالنصب على صبري عبد المنعمتصدر دائرة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، قرارها في الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حبسهم عامين مع الشغل.

YOUM7: براءة المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعمقضت محكمة جنح مستأنف المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، ببراءة المتهمين في واقعة النصب على الفنان صبرى عبد المنعم.

ELBALADOFFICIAL: عقب خروجه من المستشفى.. الفنان صبري عبد المنعم يكشف حالته الصحية| خاصكشف الفنان صبرى عبد المنعم عن تطورات حالته الصحية بعد أن تعرض الى أزمة تسببت فى دخوله المستشفى فور علمه بخبر براءة المتهمين فى قضية السرقة والنصب عليه.

AKHBARELYOM: صبري عبد المنعم بعد براءة المتهمين في قضية النصب عليه: أحترم القضاء المصريقال الفنان صبري عبد المنعم إنه يحترم أحكام القضاء المصري عقب قرار محكمة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، أمس الثلاثاء 31 أكتوبر، قبول الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب عليه وبراءة كل المتهمين في القضية لثبوت صحة العقود والتوكيلات.

