محافظ الدقهلية يستقبل المدير الجديد لمستشفى المنصورة التخصصي

الصحة الفلسطينية: تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المُستشفيات مُستمرة..

وقال المحافظ، إن هدفنا تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين والمرضى المترددين على جميع روافد الخدمة الصحية، من خلال مديرية الشئون الصحية، بإشراف ومتابعة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية. ووجه المحافظ، بحسن استقبال المرضى والمترددين وتعظيم الإيجابيات في القطاع الصحي، وحسن توزيع المستلزمات والأدوات على جميع مستشفيات المحافظة، بما يضمن توفير الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين.

محافظ الدقهلية لمدير مستشفى المنصورة التخصصي: تذليل العقبات والعمل على راحة المواطنينان المحافظ اكد خلال اللقاء علي الانضباط الاداري والمالي وكذا انضباط الكوادر الطبية وهيئات التمريض والتعاون التام مع كافه الهيئات والروافد الصحية بما ينعكس علي الخدمة الصحية للمواطنين. اقرأ أكثر ⮕

تفاصيل جولة محافظ الدقهلية على امتداد المشاية الجديد.. صورقام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين بجولة تفقدية تابع خلالها، تنفيذ المراحل النهائية في القطاع الأول من مشروع امتداد المشاية الجديد علي النيل . اقرأ أكثر ⮕

محافظ الدقهلية يتفقد المراحل النهائية بمشروع امتداد المشاية الجديد على النيل بالمنصورةتفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الإثنين، تنفيذ المراحل النهائية فى القطاع الأول من مشروع امتداد المشاية الجديد على النيل، ويضم طريق سيارات، وممشى سياحى.. اقرأ أكثر ⮕

محافظ الدقهلية يستقبل نقيب الأطباء ومجلس النقابةاستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمكتبه بديوان عام محافظة الدقهلية، الدكتور علي توفيق نقيب اطباء الدقهلية الجديد والسادة اعضاء مجلس النقابة الجدد كلا من الدكتورة عبير عبد القادر امين صندوق النقابة والدكتور احمد عصام امين عام النقابة والدكتور احمد عياد امين مساعد والدكتور محمد صلاح امين الصندوق المساعد، وتأتي هذه الزيارة عقب انتخاب مجلس... اقرأ أكثر ⮕

إزالة 25 إعلانا دون ترخيص في حملة مكبرة بالمنصورةشنت رئاسة شرق المنصورة في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة ومكثفة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بنطاق المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق اقرأ أكثر ⮕

محافظ الغربية يجري جولة تفقدية للمستشفى العام والرمد ومركز الإسعاف الرئيسي بزفتيقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية لمستشفى زفتي العام ومستشفى رمد زفتي وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفيات اقرأ أكثر ⮕