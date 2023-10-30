محافظ الغربية يتفقد المستشفى المركزي ومركز الإسعاف والحماية المدنية بالسنطة

أطباء بلا حدود: الفظائع في غزة بلغت حدا لم نشهده من قبلالسيسي يجتمع مع مدبولي وعدد من المسئولين لمتابعة مستجدات جهود حماية الأراضي الزراعيةلعنة العقد الثامن التي ذكرها أبو عبيدة.. لماذا يخشاها السياسيون والحاخامات اليهود؟؛ للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين على المستشفيات، والتأكد من مدى جاهزية المستشفيات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية.وبدأت الجولة، بتفقد مستشفى السنطة المركزي القديم.

وتفقد بنك الدم بالمستشفى؛ للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته، وتفقد الصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى. واستفسر"رحمي" من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدا تقديم سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

وأشار إلى أننا نعمل جميعا كتنفيذيين وأطباء لخدمة المواطنين وتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين. وواصل محافظ الغربية، جولته بتفقد مركز الإسعاف الرئيسي بمسهلة والذي يضم سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية. headtopics.com

محافظ الغربية يتفقد المستشفى المركزى ومركز الإسعاف والحماية المدنية بالسنطةتفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، المستشفى المركزي ومركز الإسعاف بمدينة السنطة، وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي.. اقرأ أكثر ⮕

محافظ الغربية يتفقد المستشفى المركزي القديم والجديد ومركز الإسعاف والحماية المدنية بالسنطةقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، بجولة تفقدية للمستشفى المركزي القديم والجديد ومركز الإسعاف وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفيات اقرأ أكثر ⮕

محافظ الغربية يتفقد المستشفى المركزي والحماية المدنية بالسنطة (صور)تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، المستشفى المركزي القديم والجديد ومركز الإسعاف وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفيات والتأكد من مدى جاهزية المستشفيات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية. اقرأ أكثر ⮕

محافظ الغربية يتفقد المستشفى العام والرمد ومركز الإسعاف الرئيسي بزفتىمستشفى العام والرمد ومركز الإسعاف الرئيسي في زفتى اقرأ أكثر ⮕

محافظ الغربية يتفقد مستشفى الرمد ومركز الإسعاف الرئيسي بزفتىقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية لمستشفى زفتي العام ومستشفى رمد زفتي وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرض اقرأ أكثر ⮕

محافظ الغربية يجري جولة تفقدية للمستشفى العام والرمد ومركز الإسعاف الرئيسي بزفتي (صور)قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية لمستشفى زفتي العام ومستشفى رمد زفتي وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفيات والتأكد من مدى جاهزية المستشفيات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية. اقرأ أكثر ⮕