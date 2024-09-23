محافظ المنوفية يفتتح معرضاً لتوزيع مستلزمات المدارس بالمجان للطلاب الأيتام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الإثنين عدداً من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 ، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة للاطمئنان علي سير العملية التعليمية بنطاق المحافظة ، رافقه محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ، عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة .

إستهل المحافظ جولته بتفقد مدرسة عبد العزيز باشا فهمي ، و مدرسة مصر الحرة بكفر المصيلحة ، حيث تفقد عدد من الفصول الدراسية ، وقدم المحافظ التهنئة للمعلمين والطلاب وكافة العاملين بمناسبة العام الدراسي الجديد ، متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً ، كما إستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن عدد الفصول بالمدارس و الكثافات الطلابية وانتظام طاقم هيئة التدريس إنتظام جدول الحصص وآليات الحضور والإنصراف .

وخلال تفقده للمدارس ، أجرى محافظ المنوفية حواراً مع عدد من الطلاب ، إطمئن خلاله عن انتظام اليوم الدراسي بداية من طابور الصباح وحتى الحصص الدراسية واستلام الكتب المدرسية ومدى تحصيل المادة العلمية ، وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح ، كما وجه المحافظ المعلمين وهيئة التدريس بضرورة الالتزام وتسجيل غياب الطلاب بالسجلات الرسمية وتفعيل لجان التفتيش لمتابعة تلك السجلات حفاظاً علي مستقبلهم التعليمي كونهم جيل الغد وأمل مستقبل مصر .

وإنطلاقاً مع بدء العام الدراسي الجديد ، وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية"بداية جديدة لبناء الإنسان"للإرتقاء بمستوي الخدمات ، افتتح محافظ المنوفية معرض الجمعية الشرعية لتوزيع مستلزمات المدارس بالمجان للطلاب الأيتام ، رافقه محمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، الدكتور ميسر الشافعي رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية فرع المنوفية ، حيث قام المحافظ بتفقد أقسام المعرض المختلفة والذي يضم ادوات وشنط مدرسية بمشتملاتها وكوتشيات ، هذا وحرص المحافظ على مشاركة أبنائه الأيتام واصطحابهم لإختيار واستلام...

هذا وأكد محافظ المنوفية حرصه الدائم والمستمر على دعم الفئات الغير قادرة والأسر الأولى بالرعاية وتقديم يد العون لهم للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم ومساعدتهم في تحمل أعباء الحياة المعيشية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعي .

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